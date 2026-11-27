В магазинах сети «Магнит» более чем в 20 регионах России выявили нарушения санитарных норм, включая заражённые бактериями продукты и насекомых в торговых залах. Такие данные приводит SHOT ПРОВЕРКА после изучения результатов осенних проверок и составления карты наиболее серьёзных случаев.

Больше всего торговых точек с опасными находками, по информации телеграм-канала, оказалось в Свердловской области. В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора обнаружили листерии и бактерии группы кишечной палочки в продукции собственного производства сети. Нарушения зафиксировали при исследовании котлет «Домашние», филе пангасиуса и мясных голубцов.

Проблемы с качеством продуктов выявили и в соседней Челябинской области. В Кыштыме исследование крабового салата «М Кухня» показало наличие кишечной палочки и плесени. В Сызрани Самарской области сальмонеллу обнаружили в курином фарше «Обыкновенный», который продаётся под собственной торговой маркой «Моя цена».

В Саратове количество микроорганизмов в тушке цыплёнка «Благояр» превысило установленный норматив в 16 раз. Ещё более серьёзное отклонение, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, зарегистрировали в Архангельске. Там в курином шницеле с макаронами производства «Юнион-Фуд» микробная обсеменённость оказалась в 250 раз выше допустимого уровня.

Отдельные претензии касаются санитарного состояния самих магазинов. В Тюмени инспектор Роспотребнадзора обнаружил живых тараканов под холодильным оборудованием с рыбой. А в Нижнем Новгороде покупатель пожаловался на насекомых, находившихся в пакетах с фруктами.

По сведениям Telegram-канала, в ряде случаев надзорное ведомство объявило предостережения АО «Тандер», управляющему сетью «Магнит». В частности, такие меры последовали после выявления нарушений в Сызрани, Саратове, Архангельске и Тюмени. При этом причиной микробного загрязнения могли стать как нарушения на производстве, так и несоблюдение условий хранения товаров в магазинах.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении сальмонеллы и листерий в охлаждённом курином филе «Петелинка», продававшемся в гипермаркете «Лента» в Екатеринбурге. Опасные бактерии выявили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Производителем продукции значится «Уральская мясная компания», входящая в группу «Черкизово». Заражение сальмонеллой может вызвать рвоту, диарею и обезвоживание, а листериоз представляет особую опасность для беременных, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.