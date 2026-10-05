Пельмени, «Наполеон» и самовар: Русский базар собрал сотни гостей в Вашингтоне

Пельменями, голубцами и тортом «Наполеон» угощали американцев на русском базаре у православного собора святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Русский Базар в Вашингтоне. Фото © Х / mog_russEN

Несмотря на моросящий дождь, к собору в нескольких километрах от Белого дома пришли сотни людей. Для них приготовили также шашлык, бефстроганов и домашнюю выпечку, а коллекционер из Филадельфии Ольга Баранова разливала чай из настоящего самовара.

«Людям нравится наше разнообразное меню. Все эти блюда действительно очень вкусно приготовлены, а наш базар — одна из редких возможностей попробовать настоящую русскую кухню в Вашингтоне», — рассказала агентству прихожанка Юлия, готовившая угощения вместе с участницами приходского сестричества.

Русский Базар в Вашингтоне. Фото © Х / mog_russEN

Помимо застолья, гостям предложили концерты и знакомство с храмом. На сцене выступали русские музыкальные и танцевальные коллективы, а также исполнители сербских, грузинских и венгерских танцев. В соборе каждый час проводили экскурсии, рассказывая о православии, иконописи и церковном пении.

Русский Базар в Вашингтоне. Фото © Х / mog_russEN

По словам протоиерея Виктора Потапова, после таких встреч некоторые гости начинают посещать богослужения и принимают крещение. Собранные на базаре средства идут на повседневную работу прихода и благотворительные проекты: помощь нуждающимся в США и России, а также поддержку духовной миссии Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме.

Несколько небольших групп с громкоговорителями пытались помешать выступлениям, выражая поддержку Украине. В это время в самом соборе служили молебен о мире на Украине.

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