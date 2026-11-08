Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу за семь матчей Российской премьер-лиги, обыграв на выезде калининградскую «Балтику» со счётом 1:0. Встреча 14-го тура чемпионата России прошла 8 ноября на «Ростех-Арене».

Победный мяч гости забили уже в дебюте встречи. После подачи углового Кирилл Зинович ударом головой отправил мяч в ворота хозяев.

«Балтика» могла отыграться ещё до перерыва. В компенсированное время первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинцев после просмотра видеоповтора. Однако нападающий хозяев Брайан Хиль не сумел реализовать 11-метровый — мяч угодил в перекладину.

Таким образом, «Динамо» прервало шестиматчевую серию без побед в РПЛ. На этом отрезке махачкалинцы потерпели пять поражений и один раз сыграли вничью.

После победы клуб из Дагестана набрал 16 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Балтика» с 17 баллами осталась на девятой строчке.

Следующий матч махачкалинское «Динамо» проведёт 22 ноября дома против московского «Спартака». Калининградцы днём ранее встретятся на выезде с «Оренбургом».

Ранее Life.ru рассказывал, что «Балтика» прервала собственную серию без побед, обыграв тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1. Тогда калининградцы пропустили ответный мяч спустя две минуты после гола Брайана Хиля, однако Иван Беликов принёс команде победу на 68-й минуте.