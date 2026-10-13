Пенсии не хватит? Россиянка после 10 лет во Вьетнаме разрушила миф о дешёвой жизни

Жизнь во Вьетнаме далеко не всегда обходится значительно дешевле, чем в России, поэтому рассчитывать на безбедную старость исключительно за счёт российской пенсии не стоит. Об этом рассказала россиянка Наталья, проживающая в азиатской стране более десяти лет, в беседе с 360.ru.

«По ценнику во Вьетнаме я не могу сказать, что сильно дешевле. Просто если вы знаете, где купить дешевле, вам будет дешевле», — отметила женщина.

По словам Натальи, расходы во многом зависят от знания местных магазинов и рынков. Иностранцы, недавно переехавшие в страну, нередко переплачивают за привычные товары, поскольку ещё не знают, где искать выгодные предложения.

Не стоит идеализировать и вьетнамскую погоду. Россиянка подчеркнула, что высокая влажность подходит не всем, хотя резкие температурные перепады здесь встречаются реже.

«Вы знаете, я бы не сказала, что здесь идеальный климат. Здесь влажно. Но здесь нет таких перепадов температур, как у нас», — пояснила она.

Впрочем, у переезда есть и преимущества, особенно для людей старшего возраста. Наталья рассказала о возможности ежедневно гулять у моря, плавать, встречать рассветы и заниматься утренними танцами вместе с местными пенсионерками. При этом для комфортной жизни необходимо привыкнуть к местной культуре и бытовым особенностям.

Ранее Life.ru сообщал, что наплыв россиян спровоцировал рост цен на аренду жилья во вьетнамском Нячанге. Одна из переехавших рассказала, что квартира, которую три года назад можно было снять за 300 долларов в месяц, подорожала до 700 долларов. Наиболее заметно выросли цены на жильё у моря и в современных жилых комплексах, а недорогие варианты всё чаще приходится искать на окраинах.