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Опубликовано 1 октября, 13:28

Пенсии военных и силовиков планируют повысить на 4% с 1 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 октября в России планируется увеличить пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, повышение связано с изменением размера денежного вознаграждения военнослужащих и сотрудников силового блока. На этом фоне должны вырасти и соответствующие пенсионные выплаты.

«Планируется изменение размера вознаграждения военнослужащих, сотрудников силового блока. На этом фоне будет повышение пенсии военнослужащих в соответствии с требованием законодательства, пока предварительно на 4 процента», — рассказала Бессараб.

Средний размер страховой пенсии по старости достигнет 29,9 тысячи рублей
Средний размер страховой пенсии по старости достигнет 29,9 тысячи рублей

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кого именно затронет октябрьское повышение пенсий и от чего зависит размер прибавки. В первую очередь индексация касается военных пенсионеров и бывших сотрудников силового блока.

Больше новостей о пенсиях, пособиях и других выплатах россиянам — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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