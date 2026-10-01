Пенсии военных и силовиков планируют повысить на 4% с 1 октября
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С 1 октября в России планируется увеличить пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, повышение связано с изменением размера денежного вознаграждения военнослужащих и сотрудников силового блока. На этом фоне должны вырасти и соответствующие пенсионные выплаты.
«Планируется изменение размера вознаграждения военнослужащих, сотрудников силового блока. На этом фоне будет повышение пенсии военнослужащих в соответствии с требованием законодательства, пока предварительно на 4 процента», — рассказала Бессараб.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, кого именно затронет октябрьское повышение пенсий и от чего зависит размер прибавки. В первую очередь индексация касается военных пенсионеров и бывших сотрудников силового блока.
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