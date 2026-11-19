Более 10 миллионов рублей, включая наследство от родителей, потерял 67-летний житель Новочебоксарска, поверив телефонным мошенникам. Мужчина вместе с супругой передавал сбережения курьеру, выдававшему себя за сотрудника фельдъегерской службы, сообщили в МВД Чувашии.

Всё началось в первых числах октября с сообщения о налоговой задолженности и подозрительной активности на «Госуслугах». Затем пенсионеру позвонила якобы сотрудница Роскомнадзора и напугала его тем, что личные документы попали к людям, связанным с представителем враждебного государства. Женщина велела установить специальное приложение для конфиденциального общения.

Следом к разговору подключился лжесотрудник службы госбезопасности, пригрозивший мужчине уголовной ответственностью за якобы сотрудничество с представителем Украины. Чтобы избежать преследования, пенсионеру приказали соблюдать «тайну следствия», снять все накопления и передать их на хранение, пока деньги не арестовали.

Поверив аферистам, супруги начали частями обналичивать сбережения и отдавать их курьеру. «Банковским сотрудникам они говорили, что средства необходимы на срочное лечение», — рассказали в полиции. Обман раскрылся лишь после того, как обещанный срок возврата денег истёк, а телефонные собеседники перестали отвечать. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о супружеской паре из Хабаровска, лишившейся 14,5 миллиона рублей после угроз уголовным преследованием. Аферисты убедили 75-летнего мужчину и его 78-летнюю жену, что их счета используются для финансирования террористической деятельности. Испуганные пенсионеры передали накопления курьерам для проверки и больше месяца безуспешно ждали возврата денег.