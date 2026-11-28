В Саратовской области 65-летнему мужчине, который открыл огонь по приехавшим с обыском полицейским, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Предъявление обвинения. Видео © пресс-служба СК по Саратовской области

Инцидент произошёл 27 ноября в селе Терновка Балашовского района. Трое полицейских по поручению следователя прибыли в дом местного жителя, которого подозревали в незаконном хранении оружия. Вместо того чтобы выполнить требования правоохранителей, хозяин начал стрелять в них из охотничьего ружья.

Ни один из сотрудников полиции не пострадал. Чтобы остановить вооружённого мужчину, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В результате хозяин дома получил огнестрельное ранение ноги, после чего его обезвредили и доставили в больницу.

В региональном управлении МВД уточнили, что обвиняемый ранее был судим, а ружьё, из которого он стрелял, не было зарегистрировано. До происшествия полицейские собирали материалы о его предполагаемой причастности к незаконному хранению оружия.

Теперь мужчине предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося и закреплять доказательства.

В ближайшее время суд может рассмотреть вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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