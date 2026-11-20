В Томске пенсионера будут судить за убийство знакомого, которому, по версии следствия, он нанёс не менее 60 ударов. Подробности раскрыли в региональном управлении СК.

На скамье подсудимых окажется 66-летний мужчина, в квартире которого летом 2026 года погиб 45-летний гость. Трагедия произошла в июне на улице Беринга, где приятели вместе распивали алкоголь. За один вечер между ними дважды вспыхивала ссора, причём после первого конфликта мужчины успели помириться и вернуться к застолью.

Согласно материалам дела, сначала хозяин жилища набросился на знакомого с кулаками, а затем ударил его по голове керамическим чайником. После этого нападавший схватил кухонный нож и не менее четырёх раз ранил оппонента в спину. Пострадавший сумел выбить оружие из рук пенсионера, после чего выяснение отношений прекратилось.

Однако вскоре ситуация вновь обострилась. Как установили следователи, во время второй потасовки обвиняемый использовал деревянную ножку стола, черенок швабры и нож, а также бил приятеля руками. Всего он нанёс не менее 60 ударов, в том числе по жизненно важным частям тела. Полученные травмы оказались смертельными.

После гибели гостя мужчина попытался избавиться от следов преступления и спрятал использованные предметы. Спустя сутки, дождавшись ночи, он сбросил тело погибшего с балкона собственной квартиры.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу, где он находится до сих пор. При расследовании сотрудники СК изучили показания обвиняемого и свидетелей, заключения судебных экспертиз и результаты осмотра вещественных доказательств. Пенсионеру предъявили обвинения в убийстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов, использованных в качестве оружия. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 53-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве знакомого после совместной выпивки. Преступление, по версии следствия, произошло ещё в апреле 2026 года возле Лиговского канала. Между приятелями возник конфликт, во время которого один из них получил смертельный удар по голове. После произошедшего предполагаемый убийца расчленил тело и спрятал останки в мусорные пакеты.