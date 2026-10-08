Пенсионеров — в санатории, деньги — обратно: Миронов предложил новую систему льгот

Лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести специальные квоты на санаторные путёвки для пенсионеров. По его мнению, льготный отдых поможет одновременно поддержать российские здравницы и решить вопросы профилактики заболеваний.

Политик считает, что пенсионерам можно предоставлять бесплатные или максимально льготные путёвки с оплатой проезда. Такая система уже действует в некоторых регионах, а Миронов предлагает распространить её на федеральном уровне, передаёт РИА «Новости».

Кроме того, он выступил за дополнительные налоговые льготы для санаториев. Отдыхающих, по его мнению, можно стимулировать налоговым вычетом со стоимости путёвки или возвращённым туристическим кешбэком.

Отдельно Миронов предложил развивать детский туристический кешбэк. Размер возврата он предлагает связать с количеством детей в семье.

Для семей с одним ребёнком политик предлагает возвращать 50% стоимости путёвки, с двумя детьми — 60%, с тремя — 70%. При этом, по его словам, можно установить максимальную сумму возврата, которая также будет зависеть от числа детей.

По мнению Миронова, такие меры помогут увеличить спрос на санаторный отдых и поддержать отечественную туристическую отрасль.

Российские курорты всё чаще рассматривают как альтернативу зарубежному отдыху и обычному пляжному туризму. Ранее Life.ru собрал семь отечественных направлений, куда россияне едут не только за отдыхом, но и за оздоровительными процедурами: среди них Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Саки, Белокуриха и Аршан.