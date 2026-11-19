У российских собственников недвижимости осталось время до 1 декабря 2026 года, чтобы оплатить налог на имущество за 2025 год. При этом от платежа освобождены некоторые категории граждан, а для многодетных семей предусмотрены дополнительные вычеты. Об этом RG.ru рассказал профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Налоговая служба рассчитывает сумму исходя из кадастровой стоимости объектов. Платить за них нужно владельцам квартир, комнат, жилых домов, гаражей, машино-мест и апартаментов. В перечень также входят недостроенные объекты, офисы и торговые помещения.

Уведомления ФНС направляла до 1 ноября. Получить их можно через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или по почте.

При расчёте действует ограничение: в общем случае сумма налога не должна увеличиваться более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Исключение предусмотрено для отдельных коммерческих объектов, включённых в региональные перечни. Для гаражей и машино-мест это ограничение сохраняется.

Дополнительные послабления предусмотрены для многодетных семей. Налоговую базу уменьшают на кадастровую стоимость пяти квадратных метров квартиры или комнаты и семи квадратных метров жилого дома на каждого ребёнка.

Отдельная льгота действует для собственников, которые были вынуждены покинуть недвижимость из-за чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения или контртеррористической операции. По информации эксперта, освобождение распространяется на налоговые периоды 2024 и 2025 годов.

Всего статья 407 Налогового кодекса предусматривает 15 категорий граждан, имеющих право на льготы. Среди них пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, военнослужащие, участники СВО и члены их семей. Базовая ставка для многих жилых объектов составляет 0,1% кадастровой стоимости, однако конкретный размер зависит от вида недвижимости и муниципальных правил.

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