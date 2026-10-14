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Опубликовано 14 октября, 15:58

Пенсионные долги не съест инфляция: В России готовят новый перерасчёт выплат

Госдума одобрила в I чтении индексацию невыплаченных по суду пенсий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об индексации страховых пенсий и выплат к ним, которые пенсионер не получил вовремя, но затем добился их начисления через суд. Поправки предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

Новый механизм должен защитить присуждённые пенсионеру деньги от обесценивания за время между вступлением судебного решения в силу и его фактическим исполнением.

Органы пенсионного обеспечения обяжут пересчитывать невыплаченные за прошлые периоды суммы страховой пенсии, включая фиксированную выплату к ней, если право гражданина на эти деньги подтверждено судом.

Индексацию предлагается начинать с первого дня после окончания месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в силу. Таким образом, если исполнение затянется, размер задолженности будет увеличиваться с учётом индексации.

Отдельное правило предусмотрено для случаев, когда для назначения или перерасчёта пенсии необходимо установить дополнительные обстоятельства, сведений о которых нет у пенсионного органа и которые невозможно оперативно получить через межведомственный обмен.

Теперь законопроекту предстоит пройти второе и третье чтения, после чего его должны рассмотреть в Совете Федерации и направить президенту.

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Ранее стало известно о других изменениях пенсионных выплат в 2027 году. В частности, с февраля планируется увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Life.ru рассказывал, какие прибавки готовят для пожилых россиян.

Больше новостей о пенсиях, выплатах и семейном бюджете — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Никита Никонов
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