В России установят единый порядок индексации пенсионных долгов, которые не были погашены вовремя даже после вступления в силу судебного решения. Соответствующие поправки к закону «О страховых пенсиях» Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 27 ноября.

Новый механизм позволит компенсировать обесценивание денег за время ожидания исполнения судебного решения. Он распространяется на задолженность по страховой пенсии, в том числе по фиксированной выплате к ней.

Индексацию будет производить суд. Отсчёт начнётся с первого числа второго месяца после вступления судебного решения в законную силу. Например, если это произошло в ноябре, период индексации начнётся 1 января.

Такой порядок предусмотрен для случаев, когда пенсионному органу не требуется дополнительно устанавливать обстоятельства, сведения о которых отсутствуют у него и не могут быть оперативно получены от других ведомств.

Поправки разработали во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 31 марта 2026 года. Госдума приняла закон в третьем чтении 18 ноября.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков сравнил прибавку к пенсиям в 2027 году с дополнительной ежемесячной выплатой. По расчётам ведомства, средняя страховая пенсия по старости у неработающих россиян увеличится на 2,4 тысячи рублей в месяц. В годовом выражении прибавка составит 28,8 тысячи рублей.