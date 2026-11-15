Расследование утечек секретных сведений об Украине и Иране грозит американскому генералу Бретту Сильвии уголовным преследованием по двум направлениям. Помимо Минюста США, вопрос об обвинениях рассматривает Пентагон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее военное ведомство передало материалы об утечках Министерству юстиции, которое также выполняет функции генеральной прокуратуры. Пока Минюст не предъявил Сильвии обвинений.

По сведениям WP, администрация Дональда Трампа поручила военному руководству отдельно оценить основания для уголовного преследования генерала по линии Пентагона. Этот вопрос рассматривает исполняющий обязанности главы Сухопутных войск США Адам Телле.

Как сообщает газета, Сильвия признал, что передавал журналистам секретную информацию об украинском конфликте и войне США и Израиля с Ираном. Среди получателей издание называет The Wall Street Journal и The New York Times.

Ранее Life.ru писал, что предполагаемые утечки затрагивали закрытые военные документы, в том числе сведения о помощи Киеву. Министр обороны США Пит Хегсет уволил Сильвию на фоне расследования. Генерал возглавлял управление стратегии, планов и политики Объединённого комитета начальников штабов. Это подразделение участвует в подготовке ключевых военных решений.