Напряжённость между США и Канадой добралась до отношений между военнослужащими двух стран. Пентагон выпустил служебную записку, предписывающую американским военным сократить неформальное общение с канадскими коллегами. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на сенатора-республиканца Майка Раундса.

По словам законодателя, документ подготовили ещё несколько месяцев назад, однако окончательно утвердили лишь недавно. Новые рекомендации касаются прежде всего неофициальных контактов, в том числе участия американских военных в общественных мероприятиях и встречах с представителями канадских экспертных организаций.

«Военное министерство распространило служебную записку, в которой просило сотрудников ограничить социальное и неформальное взаимодействие между военнослужащими США и их канадскими коллегами», — говорится в публикации NYT.

Раундс пояснил, что американским военным теперь необходимо получать разрешение на участие в некоторых мероприятиях, организованных канадскими аналитическими центрами. При этом сенатор подчеркнул, что распоряжение не должно затронуть совместные операции двух армий и обмен разведывательной информацией.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти, в свою очередь, заявил, что не заметил изменений в практическом военном сотрудничестве с Вашингтоном. По его словам, вооружённые силы двух государств продолжают совместную работу в обычном режиме.

Как отмечает NYT, появление документа стало очередным свидетельством охлаждения отношений между давними союзниками. При этом Вашингтон и Оттава остаются участниками НАТО и продолжают взаимодействовать в рамках объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал Канаду одной из худших стран для сотрудничества с США. Американский президент обвинил Оттаву в многолетнем невыгодном для Вашингтона партнёрстве и не скрывал раздражения торговой политикой соседей. На фоне этих разногласий отношения двух стран заметно обострились, а противостояние вышло далеко за пределы экономических споров.