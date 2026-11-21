Пентагон пересматривает формат военного сотрудничества с Канадой на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился ввести новые ограничения на взаимодействие с Оттавой. Соответствующие указания содержатся в секретном меморандуме, разосланном американским военным на прошлой неделе, сообщили The Washington Post осведомлённые чиновники.

При этом Вашингтон пока не намерен сворачивать ключевые направления совместной обороны. Представитель Пентагона Шон Парнелл заверил, что распоряжение не затронет обмен военной разведывательной информацией, сотрудничество в рамках НАТО и работу объединённого командования NORAD, отвечающего за воздушно-космическую оборону Северной Америки.

Какие именно направления взаимодействия попадут под новые ограничения, публично не раскрывается. Сам меморандум издание не получило. Один из собеседников газеты предупредил, что решение Хегсета может быть воспринято канадской стороной как серьёзный недружественный сигнал и поставить под вопрос дальнейшее взаимодействие двух армий.

Напряжённость развивается на фоне неоднократных заявлений американского лидера Дональда Трампа о возможности присоединения Канады к США. Президент также регулярно предъявлял претензии Оттаве из-за оборонных расходов и торговой политики. Раздражение в Канаде вызвали и высказывания самого Хегсета. Министр высмеивал канадских военных и ставил под сомнение масштаб участия союзников США в операциях в Ираке и Афганистане. В частности, его критиковали за утверждение, что в афганских боевых действиях участвовали лишь один-два союзника Вашингтона.

Между тем военное сотрудничество двух стран складывалось десятилетиями. Канада и США входят в НАТО, NORAD и разведывательное объединение «Пять глаз» вместе с Великобританией, Австралией и Новой Зеландией. Один из представителей стран этого альянса сообщил газете, что официальных уведомлений об изменении порядка обмена разведданными не поступало, хотя за последний год американская сторона стала передавать меньше информации по некоторым каналам.