Пентагон признал серьёзный ущерб базе ВМС США в Бахрейне от ударов Ирана

Удары Ирана серьёзно повредили объекты 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Об этом сообщил корреспондент The Epoch Times Райан Морган со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра ВМС Штатов Ханга Као.

Као заявил, что иранские атаки «разнесли к чертям Бахрейн». Он также сообщил, что авианосцу Abraham Lincoln пришлось искать другое место для посадки из-за последствий ударов. По словам чиновника, американские власти сейчас решают вопрос о восстановлении разрушенной базы в Бахрейне.

В Бахрейне находится штаб 5-го флота ВМС США. Его зона ответственности охватывает Персидский залив, Красное море, часть Индийского океана и прилегающие акватории. Морган назвал слова Као одним из первых серьёзных признаний американской стороны относительно ущерба, который иранские удары нанесли объектам США в Бахрейне.

Напомним, Иран атаковал американские военные объекты в ОАЭ и Бахрейне 2 сентября. Иранская сторона сообщала, что удары затронули радиолокационные системы и места размещения американских военнослужащих на авиабазе Шейх Иса.