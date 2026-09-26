Пентагон сообщил о 861 раненом военном США в конфликте с Ираном

Число американских военнослужащих, получивших ранения с начала боевых действий США и Израиля против Ирана, достигло 861. Это следует из обновлённых данных Пентагона.

На операцию «Эпическая ярость», начатую США против Ирана в конце февраля, приходится 418 раненых и 14 погибших американских военных.

Вашингтон объявил эту кампанию завершённой 5 мая. Потери, понесённые позднее, Пентагон учитывает отдельно — в категории зарубежных операций, которая ведётся с 7 июля. В ней сейчас числятся ещё 443 раненых и пять погибших военнослужащих. При этом в открытой статистике не уточняется, где именно они получили ранения или погибли.

Таким образом, две категории Пентагона в сумме насчитывают 861 раненого и 19 погибших американских военных. В начале августа число получивших ранения составляло 687 человек.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что более 5 тыс. человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля. По словам главы иранского МИД, среди погибших были сотни женщин и детей. Аракчи также обвинил США и Израиль в убийстве верховного лидера Ирана и представителей руководства страны.