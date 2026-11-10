Американская компания PepsiCo, которая выпускает напитки и продукты питания, планирует сократить около тысячи рабочих мест в североамериканском подразделении. Производитель рассчитывает таким образом справиться с кризисом и повысить эффективность бизнеса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннее письмо главы PepsiCo North America Рама Кришнана.

«PepsiCo сокращает около 1000 рабочих мест в своём подразделении по производству продуктов питания и напитков в рамках попытки вывести компанию из кризиса», — пишет издание.

Сокращения коснутся сотрудников подразделения, которое отвечает за производство продуктов питания и напитков в Северной Америке. Помимо увольнений, руководство PepsiCo намерено пересмотреть внутренние процессы и изменить подход к управлению бизнесом.

Как сообщил Кришнан, уже на следующей неделе компания начнёт вводить новые меры для упрощения работы подразделений. PepsiCo собирается улучшить взаимодействие между командами, ускорить принятие решений и сосредоточить ресурсы на направлениях, которые обеспечат дальнейший рост.

«Мы упростим нашу деятельность, улучшив взаимодействие между командами, и укрепим необходимые нам компетенции. Наша цель — действовать быстрее и эффективнее управлять компанией», — говорится в письме Кришнана.

PepsiCo входит в число крупнейших мировых производителей продуктов питания и безалкогольных напитков. Компания владеет более чем 500 брендами, среди которых Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda и Cheetos.