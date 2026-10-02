Перчатка в лесополосе вывела следствие на мать и сына после двух убийств в ЛНР

В ЛНР задержали местную жительницу и её 17-летнего сына по подозрению в убийствах двух одиноких пенсионеров и хищении их денег. Как сообщили в региональном управлении СК России, выйти на предполагаемых причастных помогла найденная в лесополосе перчатка.

В ЛНР мать и сына заподозрили в убийствах двух пенсионеров. Видео © Telegram/ Следком

Первое преступление произошло ещё в ноябре 2023 года в Белолуцке. В частном доме нашли пожилого мужчину с признаками насильственной смерти, однако очевидных следов, которые позволили бы быстро установить подозреваемых, тогда не обнаружили.

В августе 2026 года в том же населённом пункте погибла одинокая пенсионерка. Следователи обратили внимание на схожие обстоятельства двух эпизодов и предположили, что к ним могли быть причастны одни и те же люди.

Переломным моментом расследования стала перчатка, обнаруженная примерно в километре от места второго преступления. По данным СК, исследование выявило генетические профили двух жителей Белолуцка — женщины и её несовершеннолетнего сына, прежде не попадавших в поле зрения правоохранителей.

Во время допроса подросток заявил, что не хотел участвовать в преступлениях и действовал под психологическим давлением матери. По его словам, женщина угрожала покончить с собой и говорила, что тогда он останется сиротой. Эта версия сейчас проверяется следствием.

По данным ведомства, после нападений подозреваемые забирали деньги погибших. Общую сумму похищенного следствие оценивает примерно в 250 тысяч рублей. Женщине и её сыну вменяют два убийства, сопряжённых с разбоем. Следователи продолжают устанавливать роль каждого из задержанных и назначили дополнительные экспертизы.

Схожее дело с участием подростка и матери ранее рассматривалось на Украине. В Ивано-Франковской области 13-летний школьник, по материалам суда, убил бабушку по указанию матери, после чего из дома забрали деньги. Сам подросток также утверждал, что боялся женщину и действовал под её давлением.