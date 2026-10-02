«Гнев волка неудержим»: Уголовник из Ульяновска мог убить мать и отчима из-за денег

Деньги могли стать причиной ссоры, закончившейся двойным убийством в Ульяновске. По данным SHOT, недавно освободившийся из колонии Илья М. приехал к матери и отчиму, предположительно, снова просить наличные, однако разговор перерос в конфликт.

Ранее Life.ru сообщал о двойном убийстве на улице Варейкиса. Как утверждает канал, во время ссоры мужчина пришёл в ярость и схватился за нож.

Илья М., убивший свою мать и отчима. Фото © Telegram / SHOT

Его отчим Николай получил девять ранений, однако сумел выбраться из дома и добраться до остановки. Медики пытались спасти мужчину, но он скончался. Мать подозреваемого также погибла.

«Гнев волка не удержим, любовь неповторима, верность бесконечна» — такой статус Илья ранее публиковал в соцсетях.

Канал утверждает, что проблемы с законом у мужчины начались ещё в 2008 году. Тогда его якобы приговорили к трём годам колонии за разбой с применением насилия. Последний срок Илья, по данным SHOT, отбывал за преступление, связанное с наркотиками, и освободился незадолго до произошедшего.

Правоохранители устанавливают мотив и все обстоятельства двойного убийства. Официально сведения о денежном конфликте и предыдущих судимостях подозреваемого пока не подтверждены.

Ранее Life.ru рассказывал о другом семейном преступлении, возможным мотивом которого также стали деньги. В сентябре 42-летнего петербуржца заподозрили в убийстве матери после того, как он проиграл на ставках часть её накоплений. По данным SHOT, мужчина опасался, что женщина обнаружит пропажу денег. После преступления тело нашли в морозильной камере, а сам подозреваемый признался в убийстве сотрудникам Росгвардии. Уголовное дело тогда возбудили по статье об убийстве.