Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 22:00

Переданное Украине американское оружие обнаружили у боевиков в Судане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американское оружие, ранее переданное Украине, обнаружили у боевиков Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ.

По словам дипломата, вооружение изъяли суданские правительственные войска во время операции в районе города Бара. Среди трофеев оказались автоматические станковые гранатомёты MK19, ручные противотанковые M72 и шведские AT4. Все они находились в распоряжении формирований СБР, ведущих боевые действия против армии Судана.

Изучение маркировки показало, что эти образцы вооружения были переданы ВСУ в декабре 2024 года из запасов американского Минобороны. Жданова подчеркнула, что речь идёт о результатах предварительной проверки. Кроме того, дипломат сообщила, что Пентагон ещё в начале августа приступил к расследованию случаев использования западного оружия суданскими Силами быстрого реагирования. Американское ведомство начало разбираться с происхождением вооружений, оказавшихся в распоряжении этих формирований.

Небензя заявил о поставках западного оружия в порты Украины под видом товаров
Небензя заявил о поставках западного оружия в порты Украины под видом товаров

Ранее Жданова заявила о превращении Украины в один из крупнейших центров международного чёрного рынка оружия. По её словам, перепродажей западного вооружения занимаются украинские и международные преступные группировки при покровительстве отдельных чиновников и представителей военного командования. Дипломат также сообщила об обнаружении контрабандного оружия в странах Африки, назвав одним из возможных маршрутов его вывоза порты Одесской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Судан
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar