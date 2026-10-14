Американское оружие, ранее переданное Украине, обнаружили у боевиков Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ.

По словам дипломата, вооружение изъяли суданские правительственные войска во время операции в районе города Бара. Среди трофеев оказались автоматические станковые гранатомёты MK19, ручные противотанковые M72 и шведские AT4. Все они находились в распоряжении формирований СБР, ведущих боевые действия против армии Судана.

Изучение маркировки показало, что эти образцы вооружения были переданы ВСУ в декабре 2024 года из запасов американского Минобороны. Жданова подчеркнула, что речь идёт о результатах предварительной проверки. Кроме того, дипломат сообщила, что Пентагон ещё в начале августа приступил к расследованию случаев использования западного оружия суданскими Силами быстрого реагирования. Американское ведомство начало разбираться с происхождением вооружений, оказавшихся в распоряжении этих формирований.

Ранее Жданова заявила о превращении Украины в один из крупнейших центров международного чёрного рынка оружия. По её словам, перепродажей западного вооружения занимаются украинские и международные преступные группировки при покровительстве отдельных чиновников и представителей военного командования. Дипломат также сообщила об обнаружении контрабандного оружия в странах Африки, назвав одним из возможных маршрутов его вывоза порты Одесской области.