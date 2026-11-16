Сокращать произведения классиков ради школьных учебников категорически недопустимо — дети должны знакомиться с литературным наследием без произвольных купюр. Об этом РИА «Новости» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя скандал вокруг стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер».

«Хочу сказать прямо: сокращать стихи классиков в учебниках категорически нельзя. Наша задача — передать детям наследие в его подлинном виде», — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, из учебника для третьеклассников исчезло четверостишие Пушкина о кружке. Сокращение обнаружила жительница Петербурга, когда помогала сыну учить стихотворение по отдельному сборнику. Ребёнок заметил, что некоторые строки отсутствуют в школьном пособии. При проверке выяснилось, что текст действительно опубликован с купюрами.

В издательстве «Просвещение» объяснили сокращение требованиями к содержанию учебной литературы. В частности, при подготовке пособий учитываются ограничения на информацию, способную побудить детей к употреблению алкоголя. При этом издательство назвало публикацию художественных произведений в сокращённом виде распространённой практикой.

На ситуацию также отреагировала советник президента России Елена Ямпольская. Она пояснила, что учебник с сокращённым стихотворением относится к устаревающей коммерческой линейке, а само произведение не входит в программу третьего класса.

В Минпросвещения уже сообщили, что в новый государственный учебник по литературе для пятиклассников «Зимний вечер» включат полностью. Новые учебники для 5–6-х классов начнут использовать с 1 сентября 2027 года, а обновление пособий для начальной школы запланировано с 2028-го.