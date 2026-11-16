Издательство «Просвещение» объяснило исключение строк об алкоголе из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьеклассников требованиями к содержанию школьных пособий. В компании сослались на законодательство о защите детей от информации, способной вызвать желание употреблять спиртное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний.

«Приказом Минпросвещения России от 2 декабря 2022 года № 1053 утверждён порядок формирования федерального перечня учебников, предусматривающий в числе критериев педагогической экспертизы отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции», — заявили в издательстве.

Кроме того, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» также запрещает распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь.

Речь идёт об учебнике «Литературное чтение» для третьего класса, в котором произведение Пушкина опубликовано в сокращённом виде. Из текста убрали четверостишие, начинающееся словами «Выпьем, добрая подружка» и содержащее знаменитую строку «Выпьем с горя; где же кружка?».

При этом Минпросвещения России выступило против произвольного сокращения произведений русских классиков. Ведомство подчеркнуло, что школьники должны изучать такие тексты в неизменном виде, и поддержало позицию советника президента Елены Ямпольской.

В новом государственном учебнике литературы для пятого класса «Зимний вечер» будет опубликован полностью. Ямпольская пояснила, что сокращённый вариант содержится в учебнике из устаревающей коммерческой линейки, а само стихотворение не входит в действующую программу третьего класса.

Переход российских школ на единые государственные учебники продолжается. Новые пособия по русскому языку и литературе для 5–6-х и 10–11-х классов начнут использовать с 1 сентября 2027 года, а обновление учебников для начальной школы предусмотрено с 2028 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что сокращение пушкинского стихотворения вызвало разногласия среди литературоведов. Пушкинист Наталья Михайлова сочла исключение строфы неоправданным, поскольку произведение прежде всего рассказывает о близости поэта с няней Ариной Родионовной. Ректор Литературного института Алексей Варламов, напротив, не увидел в сокращении принципиальной проблемы, но напомнил, что строки отражают одиночество и тяжёлые переживания Пушкина во время ссылки в Михайловском. Кроме того, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков раскритиковал удаление строк из учебника. По его мнению, бороться с алкогольной зависимостью нужно не путём изменения литературных произведений, а с помощью просвещения и поддержки людей, столкнувшихся с этой проблемой.