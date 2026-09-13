Передумать недостаточно: Юрист раскрыл правду о «заявлении» в полиции

Многие считают, что потерпевший может в любой момент забрать заявление из полиции и таким образом прекратить дело. Однако после начала расследования ситуация меняется: процесс уже находится под контролем государства.

Как рассказал руководитель Центра международного права Сергей Охотин, зарегистрированный документ нельзя просто изъять из материалов уголовного дела.

«Физически изъять зарегистрированный документ из материалов уголовного дела невозможно. С момента старта расследования конфликт перестает быть личным делом двух людей и переходит под контроль государства. Однако влияние жертвы зависит от категории дела: частного, частно-публичного или публичного обвинения», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

В делах частного обвинения потерпевший действительно может повлиять на исход ситуации. К таким преступлениям относятся, например, клевета или лёгкий вред здоровью без отягчающих обстоятельств. При примирении сторон производство может быть прекращено.

В делах частно-публичного обвинения одного желания заявителя уже недостаточно. После возбуждения дела расследование продолжают правоохранительные органы, а потерпевший не может самостоятельно остановить процесс.

Большинство уголовных дел относятся к публичному обвинению. В таких случаях заявление становится лишь поводом для проверки, а дальнейшее решение принимают следователи и суд.

Прекращение дела из-за примирения сторон возможно только при определённых условиях: если преступление относится к небольшой или средней тяжести, человек ранее не был судим и возместил причинённый вред. При этом это право суда или следствия, а не автоматическая процедура.

«Забрать заявление после возбуждения дела невозможно. Это юридический миф, который может стоить свободы обвиняемому и доверия потерпевшему», — резюмировал Охотин.

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