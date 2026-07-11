Стаканчик из-под капучино не спасёт: Юрист разрушил популярный миф о распитии алкоголя на улице

Правила о распитии алкоголя в общественных местах установлены статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Пить запрещено во дворах, подъездах, лифтах, парках, скверах, на пляжах, вокзалах, в общественном транспорте и на детских площадках. Юрист Тимур Маршани рассказал Life.ru, что стаканчик из-под кофе не спасёт от штрафа при распитии алкоголя на улице.

Ответственность наступает по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ. Штраф составляет от 500 до 1500 рублей. Протокол вправе составить сотрудник полиции, чаще всего это участковый или наряд патрульно-постовой службы. Он же обычно выносит и постановление, поскольку дела этой категории рассматривают органы внутренних дел.

Оспорить постановление можно в течение 10 суток со дня получения его копии. Жалоба подаётся вышестоящему должностному лицу или сразу в районный суд, госпошлина не взимается. Работают три основных довода.

Первый касается доказательств. Сам факт распития должен быть зафиксирован, одного нахождения рядом с открытой бутылкой недостаточно. Второй довод процессуальный. В протоколе должны быть указаны место, время и конкретный напиток, а нарушителю обязаны разъяснить права по статье 25.1 КоАП РФ. Третий вариант связан со статьёй 2.9 КоАП РФ о малозначительности, суды иногда ограничиваются устным замечанием.

Переливание алкоголя в термос или кофейный стаканчик состав правонарушения не убирает. Закон запрещает само потребление, тара юридического значения не имеет. Другое дело, что полицейскому придётся доказывать содержимое ёмкости. Признание самого человека, запах, поведение и показания свидетелей суды принимают в качестве доказательств, поэтому надеяться на стаканчик рискованно. Тимур Маршани Юрист

Если вы увидели, что алкоголь распивает подросток, сообщите в полицию по номеру 102 или ближайшему наряду. Забирать бутылку и проводить воспитательные беседы самостоятельно закон не требует, достаточно вызова.

Родителям стоит помнить о статье 20.22 КоАП РФ. Если ребёнку нет 16 лет, штраф от 1500 до 2000 рублей выписывают именно родителям или опекунам, а дело рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних. Подросток от 16 до 18 лет отвечает сам по статье 20.20 КоАП РФ. А взрослый, который угостил несовершеннолетнего спиртным, рискует штрафом от 1500 до 3000 рублей по статье 6.10 КоАП РФ, для родителей и педагогов за такое вовлечение санкция достигает 5000 рублей.