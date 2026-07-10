Пивозавры вымерли? Почему потребление пенного в России рухнуло до минимума – 3 причины

Пивной рынок России вошел в период стагнации: в 2025 году потребление напитка на душу взрослого населения снизилось до минимума — 60 литров в год. О причинах этой тенденции Life.ru рассказал директор ассоциации «Объединение участников пиво- безалкогольного рынка» Сергей Ярунин.

Я слышал, что коллеги описывают нынешнюю ситуацию как «идеальный шторм». Я бы с этим согласился и даже развил эту мысль, используя физическую терминологию: здесь скорее имеет место разрушительный резонанс. Сергей Ярунин Директор ассоциации «Объединение участников пиво- безалкогольного рынка»

Ярунин объяснил, что есть несколько «амплитуд», которые наложились друг на друга. Во-первых, это амплитуда поколений: зумеры все меньше смотрят в сторону пива, предпочитая другие напитки. Во-вторых, это амплитуда контроля — речь о государственном регулировании и, как следствие, удорожании напитка. Ещё одна причина — нелегальное потребление. Об этом говорят в связи с разрывом в статистике между объёмами произведенного и выпитого пива. По словам эксперта, по отдельности каждый из этих факторов, возможно, и не привел бы к такому резному падению потребления.

Однако Ярунин полегает, что ситуация будет меняться в сторону увеличения потребления.

«Вероятно, будет меняться и позиционирование пива в целом — возможно, как более премиального напитка, чем раньше. Тогда речь пойдет не столько о росте объемов в литрах, сколько о росте выручки. Кстати, насколько я понимаю, эта тенденция уже прослеживается: продажи пива в физическом объеме падают, но в денежном выражении рынок либо не падает, либо снижение не столь существенно», — заключил собеседник Life.ru.