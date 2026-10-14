Переезд с холодком: Пятерых покойных киевлян вывезли в Россию ради второй жизни

Тела пяти умерших жителей Киева подвергли глубокой заморозке и вывезли в Россию в течение месяца после начала СВО. Такое решение приняли родственники покойных, которые надеются, что российские технологии в будущем позволят вернуть их близких к жизни. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, все пятеро ещё при жизни заключили договоры с российской компанией, специализирующейся на крионировании. Они скончались по разным причинам: от онкологических заболеваний, последствий ДТП и инсульта. Процедуру провели уже после смерти.

Родственники решили перевезти тела из Украины вскоре после начала боевых действий в 2022 году. Семьи рассчитывают, что достижения науки когда-нибудь позволят восстановить умерших. Однако сегодня ни одна технология не способна оживить человека после такого замораживания.

Стоимость крионирования в России составляет около 3,8 миллиона рублей. За границей аналогичная услуга, по данным Mash, обходится значительно дороже — от 18 до 23 миллионов рублей.

Интерес к сохранению тел после смерти заметно вырос. Если в 2025 году компании получали по пять — восемь обращений в месяц, то в 2026-м их количество увеличилось до 15–20. Таким образом, спрос, согласно приведённым данным, вырос примерно втрое.

Причём услугами российских специалистов пользуются не только соотечественники. Среди клиентов также есть граждане Ирана, Индии, Нидерландов, Китая и США. Все они связывают надежды на возможное возвращение к жизни с развитием медицины будущего.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия заняла второе место в мире по количеству криосохранённых людей. Всего в мире насчитывается 740 таких человек, из которых 109 находятся в российских хранилищах. Специалисты отмечают, что главная сложность возможного оживления заключается не только в восстановлении тканей, но и в сохранении мозга, памяти и личности.