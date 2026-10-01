«Переговариваться полезнее»: В Совфеде оценили готовность РФ и США к диалогу по вооружениям
Сенатор Карасин: Переговоры по контролю над вооружениями важны для стабильности
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Россия и США могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями, и в Кремле заявили, что такой диалог давно пора возобновить. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал саму готовность Москвы и Вашингтона обсуждать эту тему позитивным сигналом.
Однако сенатор подчеркнул, что принципиально важно, чтобы контакты не ограничились фактом общения, а привели к конкретным результатам и способствовали стабилизации международной обстановки, поскольку переговариваться всегда полезнее, чем молча наращивать арсеналы и стремиться к превосходству.
Карасин отметил, что если американские заявления о готовности к диалогу подтвердятся на практике, это можно будет рассматривать как важный шаг к деэскалации. Отдельной проблемой остаётся отсутствие полноценного договора, ограничивающего стратегические ядерные вооружения двух стран.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю переговоры по контролю над вооружениями. При этом о каких именно видах вооружений должна идти речь и предлагался ли Москве конкретный формат таких переговоров, не уточняется.
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