Переговорщики России, США и Украины в Абу-Даби ушли на перерыв
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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби прервались на перерыв. Консультации проходят 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов.
Время возобновления обсуждений пока не уточняются. О промежуточных результатах встречи также не сообщалось.
Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Основными темами заявлены гарантии безопасности, меры по снижению напряжённости и дальнейшие шаги к урегулированию украинского конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Со стороны США в консультациях участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Встречи запланированы на 10–11 ноября.
Ранее Life.ru сообщал о начале трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Перед стартом консультаций украинская делегация провела отдельные встречи с представителями западных государств. Основной раунд переговоров проходит при посредничестве Вашингтона.