Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби прервались на перерыв. Консультации проходят 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Время возобновления обсуждений пока не уточняются. О промежуточных результатах встречи также не сообщалось.

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Основными темами заявлены гарантии безопасности, меры по снижению напряжённости и дальнейшие шаги к урегулированию украинского конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Со стороны США в консультациях участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Встречи запланированы на 10–11 ноября.