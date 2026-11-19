Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят беседу на полях саммита АТЭС. Разговор сопровождается последовательным переводом.

При таком способе перевода участники разговора поочерёдно произносят реплики, после чего переводчик передаёт их собеседнику. Для Путина и Трампа нынешняя беседа стала первой встречей после саммита в Анкоридже в августе 2025 года.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп вновь поприветствовали друг друга рукопожатием на саммите АТЭС. Главы государств встретились перед пленарной сессией во второй день форума. Накануне Путин и Трамп уже встречались на полях саммита.