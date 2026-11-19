Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев показал пропуск, дающий право освещать трёхстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Пропуск. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

«Казалось бы — обычная маленькая карточка. Но сегодня её мечтают получить многие журналисты — так выглядит пропуск на трёхстороннюю встречу Путина, Си и Трампа. У меня, как вы понимаете, она есть», — пишет он.

Юнашев опубликовал фотографию пропуска и пошутил, что готов поделиться профессиональным опытом с коллегами, но только после выхода на пенсию.