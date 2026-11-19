Юнашев показал пропуск на встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев показал пропуск, дающий право освещать трёхстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Пропуск. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
«Казалось бы — обычная маленькая карточка. Но сегодня её мечтают получить многие журналисты — так выглядит пропуск на трёхстороннюю встречу Путина, Си и Трампа. У меня, как вы понимаете, она есть», — пишет он.
Юнашев опубликовал фотографию пропуска и пошутил, что готов поделиться профессиональным опытом с коллегами, но только после выхода на пенсию.
Ранее Александр Юнашев рассказал, что на торжественном приёме саммита АТЭС в Шэньчжэне мировых лидеров угощали китайскими деликатесами и приветствовали национальными мелодиями. Для гостей подготовили меню из традиционных китайских блюд. В числе закусок оказалось блюдо под названием «Город птицы Рух» — отсылка к поэтическому имени Шэньчжэня. Также участникам банкета предложили суп с рыбьим пузырём и китайскими оливками, лобстера с имбирём, говяжий стейк с грибами и групера на пару.