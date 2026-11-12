Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже час. Беседа, посвящённая урегулированию конфликта на Украине, началась ориентировочно в 15:05 по московскому времени.

Американская делегация прибыла в Москву утром 12 ноября. Уиткоффа и Кушнера в аэропорту Внуково встретил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

Главная тема встречи — поиск путей урегулирования украинского конфликта. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва намерена обсудить с американскими представителями широкий круг вопросов, связанных с достижением мирных договорённостей.

Визиту в Кремль предшествовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины, которые проходили 10–11 ноября в Абу-Даби. По итогам консультаций стороны сообщили о продвижении по гуманитарным вопросам, включая подготовку обмена военнопленными. При этом ряд разногласий сохраняется.

Ожидается, что на встрече в Москве стороны также обсудят дальнейшие дипломатические контакты и возможность подключения европейских представителей к переговорному процессу. О конкретных результатах нынешней беседы пока не сообщалось.