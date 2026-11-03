Европейский газовый рынок отреагировал снижением котировок на сигналы о возможном дипломатическом урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Во время торгов 2 ноября стоимость топлива опустилась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров. Подобного уровня цены не достигали с 29 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На нидерландском газовом хабе TTF декабрьские фьючерсы дешевели более чем на 3%. В моменте стоимость тысячи кубометров составляла около 1105 долларов, что соответствует 95,21 евро за мегаватт-час.

Одновременно вниз пошли и спотовые котировки. Контракты на поставку топлива на следующий день также опускались примерно до 1105 долларов за тысячу кубометров, или 95,255 евро за мегаватт-час.

Участники рынка отреагировали на сообщения о мирных переговорах между Ираном и США. Перспектива дипломатического урегулирования ослабила опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая ранее подталкивала стоимость энергоресурсов вверх.

Несмотря на снижение, европейские котировки остаются на высоком уровне. Дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от развития ситуации на Ближнем Востоке и устойчивости поставок энергоносителей на мировой рынок, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о готовности Тегерана искать дипломатический выход из кризиса с Вашингтоном. По его словам, верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи предоставил правительству необходимые полномочия для урегулирования разногласий через переговоры. Заявление прозвучало на фоне напряжённости вокруг Ирана и опасений нового витка военной эскалации.