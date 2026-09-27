Перехитрят хозяина: Эксперты выделили пять самых интеллектуальных пород кошек

Некоторые породы кошек отличаются высокой сообразительностью и способны быстро обучаться новым навыкам. Эксперты выделили пять пород, которые проявляют любопытство, хорошо взаимодействуют с человеком и умеют находить нестандартные решения, пишет URA.ru.

Одними из самых интеллектуальных считаются абиссинские кошки. Они стремятся изучать окружающее пространство, быстро запоминают распорядок дня хозяев и могут освоить простые действия вроде открытия дверей или шкафов. При этом их любознательность требует внимания, поскольку питомцы могут интересоваться бытовыми предметами, которые представляют для них опасность.

Бенгальские кошки отличаются развитой памятью и энергичностью. Они способны самостоятельно решать практические задачи, например находить способы добраться до интересующих их предметов. Чтобы направить активность животного в нужное русло, владельцам рекомендуют использовать интерактивные игрушки и головоломки.

Сиамские кошки известны своей общительностью и умением выстраивать контакт с человеком. Они хорошо реагируют на интонации хозяина, быстро понимают, какие действия приводят к желаемому результату, и могут обучаться различным трюкам.

Мейн-куны сочетают крупный размер с хорошей обучаемостью и внимательностью к владельцу. Эти кошки способны улавливать настроение человека, адаптировать поведение под ситуацию и проявлять сообразительность в повседневных делах.

Сфинксы отличаются высокой контактностью и наблюдательностью. Они быстро привыкают к изменениям в распорядке семьи, легко обучаются простым навыкам и умеют добиваться внимания хозяина.

При этом высокий интеллект кошки требует от владельца дополнительной ответственности. Умным питомцам нужны игры, общение и возможность развивать свои способности. При недостатке нагрузки животное может начать искать самостоятельные занятия, которые не всегда понравятся хозяину.

Ранее основатель котокафе Владимир Кузин рассказал Life.ru, что кошка избегает хозяина не только из-за характера, но и из-за ошибок в общении. По его словам, кошки — социальные существа, но крик и запреты лишь пугают их: лучше переключать внимание и предлагать альтернативу (когтеточку, другое место, игру). Если кошка отворачивается, уходит или нервно двигает хвостом, лучше оставить её в покое.