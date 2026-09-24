«Переходит всякие границы»: В Госдуме осудили антироссийскую риторику Стубба
Депутат Чепа обвинил Стубба в недружественных заявлениях в адрес России
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Москва будет учитывать высказывания президента Финляндии Александра Стубба при выстраивании отношений с Хельсинки, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя риторику политика.
«Подчас, действительно, я согласен, что заявления Стубба переходят всякие границы», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
По мнению депутата, подобные слова отражают общий политический курс Стубба, а не являются отдельными неудачными высказываниями. Чепа также обвинил президента Финляндии в стремлении действовать чужими руками и назвал такой подход проявлением низости как в политическом, так и в человеческом отношении.
Напомним, Стубб на заседании Совбеза ООН обратился к России с просьбой прекратить боевые действия на Украине. Однако ранее он поддерживал удары ВСУ по российским логистическим объектам и выступал за усиление давления на повседневную жизнь россиян.
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