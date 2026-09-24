Зеленский растерялся после того, как Стубб показал ему телефон

Необычный момент с участием Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба попал на видео с полей Генассамблеи ООН. Финский телеканал MTV Uutiset обратил внимание на реакцию украинского лидера, когда тот посмотрел на экран телефона своего собеседника.

Реакция Зеленского на телефон Стубба попала на видео. Видео © Х / patricia_vasc

На кадрах, снятых португальской журналисткой, видно, как Стубб что-то показывает Зеленскому во время разговора. После этого украинский президент начинает двигать руками и прикладывает руку ко лбу, глядя на устройство финского политика.

«На видео Зеленский прикладывает руку ко лбу и выглядит растерянным, глядя на телефон Стубба. Мужчины разговаривают, и Стубб показывает телефон», — говорится в материале MTV Uutiset.

Что именно находилось на экране смартфона и что обсуждали политики в этот момент, не уточняется. Сам разговор проходил на фоне мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В рамках недели высокого уровня в ООН проходят выступления лидеров разных стран. Общие прения стартовали 22 сентября и продлятся до 26 сентября, а завершатся 28 сентября. Сам Зеленский также выступил с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о возможной поездке в Москву «на ракете». Представитель МИД России связала эту фразу с историей Лжедмитрия и событиями Смутного времени. Дипломат также обратила внимание на то, что после ответа украинский лидер назвал своё имя.