Перелётные бабушки: Сибирские пенсионерки оккупировали вьетнамский Нячанг

Нячанг стал популярным местом для зимовки российских пенсионеров, особенно жителей Сибири и Урала. О заметном росте числа отдыхающих старше 50 лет пишет Kp.ru.

На несколько месяцев к морю приезжают женщины из Новосибирска, Иркутска, Тюмени и других российских городов. Многие оставляют квартиры на родине и проводят холодный сезон во Вьетнаме, где местные жители уважительно обращаются к ним «мадам».

Одной из главных причин такой популярности курорта издание называет стоимость жизни. Средняя пенсия в России составляет 25 469 рублей и сопоставима с заработком местных жителей. По подсчётам журналистов, смузи из экзотических фруктов можно купить примерно за 60 рублей, порцию устриц — за 300, а обед в кафе обходится примерно в 226 рублей.

Недорого стоят и привычные продукты: килограмм бананов оценивается примерно в 69 рублей, креветок — около 500. Благодаря такому уровню цен часть россиян старшего возраста может позволить себе длительное проживание у моря, а не только короткий туристический отпуск.

Ранее Life.ru сообщал, что наплыв россиян в Нячанг уже привёл к заметному росту стоимости аренды жилья. В некоторых случаях квартиры у моря за несколько лет подорожали более чем вдвое.