На Кипре 33-летний россиянин оказался в тяжёлом состоянии после жестокого избиения в ночном клубе. У мужчины диагностировали перелом черепа, травмы лица и кровоизлияние в левый глаз. Врачи не исключают, что он может потерять зрение. По подозрению в нападении задержаны четверо граждан Украины, сообщает кипрское издание Philenews.

Инцидент произошёл около 00:20 14 ноября в районе Сариполу в центре Лимасола. Прибывшие на место полицейские обнаружили россиянина лежащим на земле возле развлекательного заведения. Пострадавшего доставили в больницу Лимасола, однако из-за тяжести травм позднее перевели в госпиталь Никосии.

Врачи выявили у мужчины переломы костей черепа, рваные раны на лице и кровотечение в левом глазу. Сейчас пострадавший находится под наблюдением специалистов, его готовят к операции. Медики пока не исключают риска потери глаза.

Вскоре полиция задержала четверых подозреваемых: двух украинцев 23 лет, 22-летнего мужчину и девушку того же возраста. Один из задержанных, отвечая на вопросы правоохранителей, заявил, что защищал свою жену.

По предварительным данным, участники конфликта могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Следователи также проверяют версию, что ссора началась после замечания, которое россиянин якобы сделал девушке одного из подозреваемых.

Травмы получили и задержанные. У одного из мужчин обнаружили перелом носа, у остальных — синяки и ссадины. После оказания медицинской помощи всех четверых выписали из больницы.

Суд Лимасола постановил заключить подозреваемых под стражу на шесть суток для проведения расследования. Кипрская полиция также проверяет возможную причастность к драке других людей.