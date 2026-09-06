Перенос сроков погашения госдолга Томской области сэкономит около миллиарда

Перенос сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам Томской области поможет сэкономить региону около миллиарда рублей. Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности губернатора — начальника департамента финансов Юлия Фролова. По её словам, это «окажет положительный эффект» на его структуру, так как у властей отпадёт необходимость привлекать дорогостоящие рыночные займы.

«Перенос сроков погашения бюджетных кредитов на долговую нагрузку не повлияет, но позволит сэкономить порядка миллиарда рублей расходов на обслуживание государственного долга за 2027-2029 годы», — сказала собеседница ТАСС.

Напомним, идею о переносе сроков погашения долговых обязательств регионами поддержал президент Владимир Путин. По его словам, теперь речь идёт о периоде после 2030 года.