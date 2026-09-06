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Регион
Опубликовано 6 сентября, 09:21

Перенос сроков погашения госдолга Томской области сэкономит около миллиарда

Виды Томска. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Виды Томска. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Перенос сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам Томской области поможет сэкономить региону около миллиарда рублей. Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности губернатора — начальника департамента финансов Юлия Фролова. По её словам, это «окажет положительный эффект» на его структуру, так как у властей отпадёт необходимость привлекать дорогостоящие рыночные займы.

«Перенос сроков погашения бюджетных кредитов на долговую нагрузку не повлияет, но позволит сэкономить порядка миллиарда рублей расходов на обслуживание государственного долга за 2027-2029 годы», — сказала собеседница ТАСС.

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Напомним, идею о переносе сроков погашения долговых обязательств регионами поддержал президент Владимир Путин. По его словам, теперь речь идёт о периоде после 2030 года.

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Матвей Константинов
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