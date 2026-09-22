Переодевалась мужчиной ради мечты: Афганская велогонщица выиграла серебро после побега из страны

Афганская велосипедистка Фариба Хашими завоевала серебряную медаль в шоссейной гонке на Азиатских играх в Японии. Об этом сообщает The Guardian.

Спортсменка ранее рассказывала, что ей приходилось переодеваться мужчиной, чтобы продолжать заниматься велоспортом в Афганистане и скрывать своё увлечение. После возвращения талибов к власти Хашими покинула страну и сейчас живёт в Италии.

Серебряную награду Хашими получила по итогам женской шоссейной гонки возле японского города Нагоя. После финиша она назвала результат «чем-то особенным» и выразила надежду, что её история станет примером для других афганских женщин. По словам спортсменки, эта медаль может показать стойкость женщин из Афганистана и привлечь внимание к их возможностям в спорте.

Хашими начала заниматься велоспортом на родине, где отношение к участию женщин в соревнованиях стало особенно сложным после смены власти в 2021 году. Позже она продолжила подготовку за пределами страны. Сейчас велосипедистка выступает на международных стартах и представляет Афганистан. Её серебро на Азиатских играх стало одним из главных достижений в карьере спортсменки.

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