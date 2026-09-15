Спортсменка выиграла гонку HYROX в Пекине, несмотря на приступ диареи

Австралийская спортсменка Джоанна Ветшик столкнулась с сильным кишечным расстройством прямо во время фитнес-гонки HYROX в Пекине, но не сошла с дистанции и в итоге выиграла соревнования. Забег прошёл 12 сентября, сообщает Sport Chat.

Несмотря на приступ диареи и недержание, Ветшик продолжила выполнять упражнения и пользоваться общим инвентарём. Она финишировала первой среди участниц HYROX Pro Women с результатом 1 час 1 минута 23 секунды.

HYROX — серия тяжёлых фитнес-гонок, в которых бег чередуется с восемью функциональными станциями. Участникам приходится толкать и тянуть сани, выполнять бёрпи с прыжками, грести на тренажёре, переносить тяжести, делать выпады с мешком и бросать мяч в цель.

После гонки кадры с Ветшик разошлись по соцсетям. Пользователи возмутились не только решением спортсменки продолжать выступление, но и действиями судей: другие участники впоследствии использовали те же площадки и оборудование.

Организаторы HYROX позднее признали, что неправильно отреагировали на ситуацию. Сооснователь соревнований Мориц Фюрсте заявил, что гонку следовало остановить сразу, и принёс извинения всем, кого затронул инцидент. После произошедшего HYROX решил скорректировать процедуры и правила для подобных случаев.

Сама Ветшик после победы столкнулась с волной критики в соцсетях. Её тренер призвал прекратить персональные нападки на спортсменку, а организаторы отдельно осудили угрозы и травлю в её адрес.

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