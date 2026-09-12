Россия выиграла командный зачёт ЧМ по спортивной аэробике в Испании

Сборная России стала победителем командного зачёта XIX чемпионата мира по спортивной аэробике в испанской Памплоне. Золотые медали получили 18 российских спортсменов.

Турнир проходит с 11 по 13 сентября на арене «Наварра». В соревнованиях участвуют более 350 сильнейших атлетов из разных стран. Россияне были заявлены во всех дисциплинах чемпионата: индивидуальных выступлениях мужчин и женщин, смешанных парах, тройках, группах, аэробном танце и аэробном степе.

Победителя командного зачёта определили по итогам квалификационных выступлений. Сборная России набрала лучшую сумму баллов и заняла первое место. Борьба за личные награды чемпионата мира продолжается. Заключительные финалы состоятся 13 сентября.

Ранее Life.ru писал, что российская сборная завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе на вершине общего медального рейтинга. Если учитывать результаты как взрослых, так и юниоров, представители России собрали 28 наград — больше всех участников турнира. В копилке команды 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей.