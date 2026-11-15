Правитель древней Британии, чьё изгнание стало одним из поводов для римского завоевания острова, мог оказаться женщиной. К такому выводу пришёл археолог Борнмутского университета Майлз Рассел, изучивший монеты железного века. Его гипотеза ставит под сомнение представления о личности Верики, которого историки долгое время считали мужчиной, сообщает The Guardian.

Верика возглавлял племя атребатов, населявшее территории современных графств Хэмпшир и Западный Суссекс. Около 40 года нашей эры правителя изгнали из Британии, после чего тот обратился за помощью к римскому императору Клавдию. Спустя три года римские легионы высадились на острове.

Поводом пересмотреть историю стали древние монеты.Фото © Wikipedia / Chaponnière & Hess-Divo.

Поводом пересмотреть историю стали древние монеты. На некоторых из них изображён всадник с копьём, фигура которого, по мнению Рассела, обладает женскими чертами. Кроме того, имя Verica оканчивается на букву «а», характерную для многих женских имён того периода.

Исследователь обратил внимание и на надписи. Латинское сокращение COM F традиционно расшифровывали как «сын Коммия», однако оно могло означать и «дочь Коммия». Использовавшийся на монетах титул rex Рассел также не считает однозначным указанием на мужской пол правителя.

Впрочем, не все специалисты согласились с такой трактовкой. Оксфордский исследователь Роджер Томлин усомнился в том, что изображения на монетах обязательно отражали пол человека, который их чеканил. Археолог Дафна Нэш Бриггс также обратила внимание на другие монеты Верики с мужскими изображениями.

Если гипотеза подтвердится, историкам придётся заново оценить политическую роль женщин в Британии накануне римского завоевания. Рассел считает, что Верика не просто попросила Клавдия о помощи, но и могла предоставить римлянам важную информацию для военной кампании.

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