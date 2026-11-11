В пассажирском самолёте Ту-214 авиакомпании Red Wings, следовавшем из подмосковного аэропорта Жуковский в Тель-Авив, произошло задымление. Во время полёта пассажиры заметили дым в салоне и почувствовали неприятный запах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Экипаж оценил обстановку и принял решение продолжить полёт до пункта назначения. Самолёт благополучно приземлился в Израиле.

Предполагаемой причиной происшествия стала неисправность динамика системы оповещения пассажиров. Устройство находилось под внутренней обшивкой салона, в районе багажных полок. Именно динамик начал дымиться во время полёта. При последующем осмотре следов открытого возгорания обнаружено не было.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Red Wings выполняет регулярные рейсы между Жуковским и Тель-Авивом на самолётах Ту-214. Воздушное сообщение по этому направлению перевозчик открыл в апреле 2026 года.