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Опубликовано 12 сентября, 10:19

Перепрыгнул машину, но спустя 10 лет разбился: Упавший в Татарстане самолёт уже попадал в ЧП

Разбившийся в Татарстане самолёт Cessna уже попадал в авиаинцидент

Обложка © пресс-служба МЧС по Татарстану

Обложка © пресс-служба МЧС по Татарстану

Легкомоторный самолёт Cessna 172, разбившийся в Татарстане, десять лет назад едва не столкнулся с автомобилем на взлётно-посадочной полосе. В обоих случаях речь идёт о борте RA-0794G, пишет Mash.

Разбившийся самолёт уже попадал в авиапроисшествия. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл в сентябре 2016 года на аэродроме в Болгаре. Когда самолёт заходил на посадку, на полосу выехала Lada Largus. Пилот успел набрать высоту, перелетел через автомобиль и затем благополучно приземлился. Ространснадзор квалифицировал произошедшее как серьёзный авиационный инцидент. В материалах ведомства указан тот же регистрационный номер — RA-0794G.

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Напомним, легкомоторный самолёт Cessna 172 рухнул на участок частного дома в селе Шемордан в Татарстане. Пилот и пассажир погибли. Возбуждено уголовное дело. Причинами трагедии могли быть ошибка пилотирования или техническая неисправность. Самолёт принадлежал Центральному аэроклубу Республики Татарстан ДОСААФ России. Управлял им пилот по имени Олег.

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Татьяна Миссуми
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