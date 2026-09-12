Перепрыгнул машину, но спустя 10 лет разбился: Упавший в Татарстане самолёт уже попадал в ЧП
Разбившийся в Татарстане самолёт Cessna уже попадал в авиаинцидент
Обложка © пресс-служба МЧС по Татарстану
Легкомоторный самолёт Cessna 172, разбившийся в Татарстане, десять лет назад едва не столкнулся с автомобилем на взлётно-посадочной полосе. В обоих случаях речь идёт о борте RA-0794G, пишет Mash.
Разбившийся самолёт уже попадал в авиапроисшествия. Видео © Telegram / Mash
Инцидент произошёл в сентябре 2016 года на аэродроме в Болгаре. Когда самолёт заходил на посадку, на полосу выехала Lada Largus. Пилот успел набрать высоту, перелетел через автомобиль и затем благополучно приземлился. Ространснадзор квалифицировал произошедшее как серьёзный авиационный инцидент. В материалах ведомства указан тот же регистрационный номер — RA-0794G.
Напомним, легкомоторный самолёт Cessna 172 рухнул на участок частного дома в селе Шемордан в Татарстане. Пилот и пассажир погибли. Возбуждено уголовное дело. Причинами трагедии могли быть ошибка пилотирования или техническая неисправность. Самолёт принадлежал Центральному аэроклубу Республики Татарстан ДОСААФ России. Управлял им пилот по имени Олег.
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