Вооружённые силы Российской Федерации продолжают методичное выведение из строя энергетических мощностей, питающих военную машину противника. Утром 14 октября стратегический удар был нанесен по электроподстанции «Киевская» — одному из узловых элементов распределительной энергосистемы столичного региона. Информацию об успешном огневом поражении цели обнародовали в Минобороны РФ.

Значение данного энергообъекта для тылового обеспечения украинских формирований заключалось в нескольких факторах: подстанция служила ключевым шлюзом для приема и транзита электрической мощности, генерируемой на западе страны. Через инфраструктуру станции осуществлялось непосредственное распределение и снабжение энергией военных баз, ремонтных пунктов и вспомогательных объектов ВСУ, дислоцированных на территории Киевской области.

В результате вывода узла из строя нарушены цепочки снабжения оборонных предприятий и логистических пунктов украинской армии в столичном секторе, что снизило устойчивость военной инфраструктуры региона к перегрузкам.

Ранее в Киеве бизнес-центр «Престиж-Центр» в Киеве вновь попал под удар российских военных. После атаки в здании начался пожар. В нём находятся офис IT-компании Miratech, её оборудование и центр обработки данных. Объект получил серьёзные повреждения. Компания работает в интересах украинских государственных органов, Вооружённых сил и спецслужб.