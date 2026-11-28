Рост военного производства в Германии не позволит вывести из кризиса автомобильную промышленность страны. Такое мнение высказал генеральный директор германского подразделения оборонного концерна KNDS Флориан Хоэнвартер в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По словам топ-менеджера, объёмы выпуска военной техники слишком малы по сравнению с масштабами автомобильного производства. Вместе с тем оборонные предприятия готовы трудоустраивать специалистов, которые покидают автопром. В частности, такую практику уже применяет KNDS.

Хоэнвартер также отметил резкий рост интереса к работе в оборонном концерне. Если прежде компания ежегодно получала заявки примерно от четырёх тысяч соискателей, то по итогам 2026 года их число, согласно прогнозу руководителя, достигнет 100 тысяч. К концу десятилетия предприятие рассчитывает увеличить штат с шести до 10 тысяч человек.

Немецкая автомобильная промышленность столкнулась с серьёзными трудностями ещё во время пандемии коронавируса. С 2022 года положение отрасли усугубили подорожание энергоносителей и усиление конкуренции со стороны китайских производителей. Дополнительное давление на предприятия оказывают американские пошлины и последствия ближневосточного кризиса.