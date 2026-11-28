Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz предложит сотрудникам компенсации в размере до 422 тысяч евро за добровольное увольнение. Предложения об уходе из компании получат более 30 тысяч работников, не занятых непосредственно на производстве, сообщает Bild.

Новая программа сокращения персонала стартует в декабре. Размер выплат будет зависеть от возраста сотрудника, его стажа и заработной платы. Для работников, которые быстро примут предложение работодателя, предусмотрена дополнительная премия.

Так, 52-летние инженеры в зависимости от категории оплаты труда смогут получить от 274 до 340 тысяч евро. С учётом дополнительной премии размер компенсации составит от 339 до 422 тысяч евро.

Mercedes-Benz рассчитывает таким образом снизить расходы на содержание персонала в долгосрочной перспективе. Аналогичную программу автоконцерн запустил в 2025 году, потратив на компенсации сотрудникам рекордные 1,6 миллиарда евро.