«Переспала — помалкивай!»: Шаляпин резко высказался о мемуарах артисток

Прохор Шаляпин призвал артисток не рассказывать спустя десятилетия о домогательствах со стороны продюсеров и других представителей шоу-бизнеса. Об этом певец заявил в разговоре с журналистами, его слова передаёт ROCKET MAG.

Шаляпин отметил, что особенно не поддерживает подобные откровения, если речь идёт о людях, которых уже нет в живых и которые не могут ответить на обвинения. По его мнению, истории, всплывающие спустя десятилетия, не стоит превращать в основу мемуаров.

«Переспала — помалкивай. Взяла деньги, в сумку положила и пошла домой. Перекрестилась, помолилась, грехи отпустили», — заявил артист.

После этого Шаляпин в своей привычной провокационной манере добавил, что человеку стоит «радоваться, что вообще был секс в жизни».

Ранее Life.ru сообщал, что «Бурановские бабушки» признались в симпатии к Прохору Шаляпину и в шутку потащили его в ЗАГС. Артистки рассказали, что певец понравился им своей добротой, а во время съёмок они придумали комичную сцену с «похищением» жениха. Сам Шаляпин поддержал задумку и с юмором включился в съёмки.