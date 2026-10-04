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Регион
Опубликовано 4 октября, 19:29

«Переспала — помалкивай!»: Шаляпин резко высказался о мемуарах артисток

Шаляпин призвал артисток не рассказывать спустя годы о домогательствах

Обложка © ТАСС / Евгений Филиппов

Обложка © ТАСС / Евгений Филиппов

Прохор Шаляпин призвал артисток не рассказывать спустя десятилетия о домогательствах со стороны продюсеров и других представителей шоу-бизнеса. Об этом певец заявил в разговоре с журналистами, его слова передаёт ROCKET MAG.

Шаляпин отметил, что особенно не поддерживает подобные откровения, если речь идёт о людях, которых уже нет в живых и которые не могут ответить на обвинения. По его мнению, истории, всплывающие спустя десятилетия, не стоит превращать в основу мемуаров.

«Переспала — помалкивай. Взяла деньги, в сумку положила и пошла домой. Перекрестилась, помолилась, грехи отпустили», — заявил артист.

После этого Шаляпин в своей привычной провокационной манере добавил, что человеку стоит «радоваться, что вообще был секс в жизни».

«Решила жить для себя»: Новой пассии Прохора Шаляпина чуть меньше 70 лет
«Решила жить для себя»: Новой пассии Прохора Шаляпина чуть меньше 70 лет

Ранее Life.ru сообщал, что «Бурановские бабушки» признались в симпатии к Прохору Шаляпину и в шутку потащили его в ЗАГС. Артистки рассказали, что певец понравился им своей добротой, а во время съёмок они придумали комичную сцену с «похищением» жениха. Сам Шаляпин поддержал задумку и с юмором включился в съёмки.

Больше новостей о жизни известных людей — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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