Попытка самостоятельно устранить небольшую протечку может закончиться затоплением квартиры и соседей. Причём причиной аварии нередко становится не изношенная сантехника, а ошибки при её установке или ремонте. Об этом руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев рассказал «Газете.Ru».

Одной из самых распространённых ошибок эксперт назвал чрезмерное затягивание резьбовых соединений. Пытаясь добиться максимальной герметичности, владельцы квартир прикладывают слишком большое усилие и повреждают прокладки, резьбу или корпус оборудования.

«Стремясь обеспечить герметичность, владельцы квартир прикладывают слишком большое усилие, из-за чего могут повредиться прокладки, резьба или корпус изделия», — объяснил Хорошев.

Проблемы возникают и при использовании неподходящих комплектующих. Например, при замене смесителя или водопроводной подводки необходимо учитывать размеры соединений, рабочее давление, допустимую температуру и совместимость материалов. Лишние переходники увеличивают количество потенциально уязвимых участков.

Отдельную опасность представляют гибкие шланги. Их нельзя сильно перегибать, перекручивать или устанавливать с натяжением. Такие ошибки ускоряют износ внутренней трубки, а повреждения могут долго оставаться незаметными. При резком повышении давления это способно обернуться серьёзной протечкой.

Особенно рискованно разбирать сантехнику, если запорный кран не перекрывает воду полностью. В подобной ситуации даже небольшая ошибка может привести к неконтролируемому потоку воды, поэтому сначала необходимо обеспечить надёжное отключение водоснабжения.

При этом не все работы требуют вызова мастера. По словам Хорошева, жильцы могут самостоятельно очищать аэраторы смесителей, душевые лейки и доступные фильтры, удалять известковый налёт и проверять состояние уплотнений. А вот замену запорной арматуры, ремонт скрытых соединений и вмешательство в общедомовые коммуникации лучше доверить специалистам.